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В Вашингтоне назначат контактное лицо для взаимодействия с Украиной

Воскресенье, 14 мая 2017, 16:09

Соединенные Штаты Америки обещают назначить лицо, ответственное за сотрудничество с Украиной.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"В ближайшее время планируется избрать специального представителя США, который будет отвечать за координацию взаимодействия с Украиной", - сообщил он.

В то же время, он не пожелал конкретизировать ответ на вопрос о том, возможно ли присоединение США к "Нормандскому формату", намекнув, что это не является его целью.

"Они (США - Ред.) привлечены были и будут (в решении украинско-российского конфликта - Ред.)", - заявил он.

Порошенко также подчеркнул, что после избрания Макрона Франция продолжит диалог с Германией по украинскому вопросу – в том числе во время ближайшего визита Макрона в Германию.

"Среди тем, которые будут в переговорах между Макроном и Меркель, стопроцентно будет украинский вопрос" - заверил он.

Европейская правда

Темы: СШАПорошенко
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