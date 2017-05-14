Порошенко про результати своєї роботи: Чи задоволений я? Ні

Петро Порошенко зазначає, що не повністю задоволений підсумками своєї роботи на посаді президента України.

Про це він сказав на великій прес-конференції 14 травня в Києві.

Зокрема, на запитання журналіста: "Чому б ви проголосували за такого президента як ви, якби були пересічним виборцем", - Порошенко відповів:

"Щодо аргументів, чому проголосували?.. Спитайте в 54% громадян, які мене підтримали на президентських виборах. Я вважаю абсолютно некоректним мені зараз агітувати за президента Порошенка… Ну ладно, давайте попробуємо. Принаймні по тому, що зроблено", – зазначив глава держави.

До позитивних досягнень президент зарахував, зокрема, підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, безвізовий режим з ЄС, який має запрацювати з червня 2017 року, повернення до Конституції 2004 року, те, що справа екс-президента Віктора Януковича знаходиться в суді.

"Багато чого зроблено. Але чи задоволений я? Ні. Є і певні кадрові прорахунки, затримка в позиціях реформ", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що "є плюси і мінуси", але оцінювати його роботу має український народ.

Раніше під час прес-конференції Порошенко прокоментував плани щодо висування своєї кандидатури на другий термін.

14 травня Порошенко влаштував велику прес-конференцію для ЗМІ ап

Валентина Романенко, УП