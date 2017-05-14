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Примусової евакуації із зони АТО не буде – президент

Неділя, 14 травня 2017, 17:01

Примусової евакуації з зони проведення антитерористичної операції не буде.

Про це сказав президент Петро Порошенко на великій прес-конференції 14 травня в Києві, відповідаючи на запитання, чи планується рішення щодо евакуації людей із сірої зони і зокрема з Авдіївки.

"Ніякої примусової евакуації не буде. Лише добровільно", – наголосив глава держави.

Глава держави зазначив, що не бачить необхідності організувати примусову евакуацію і пояснив чому:

"Якщо ми тікаємо від обстрілів, то дальність обстрілів, які мають на озброєнні російські війська, на сьогоднішній день, то в систем залпового вогню перевищують 130 і 140 кілометрів (СЗВ "Торнадо"). Куди ж евакуювати? Я вважаю, ми маємо діяти з точністю до навпаки: зупинити вогонь".

Президент також зазначив, що під час зимових подій в Авдіївці, коли через обстріл бойовиків місто залишилося без світла, тепла і води, пропозицією про добровільну евакуацію скористалися тільки 126 дітей, інші залишилися.

За його словами, тоді вся країна кинулася на допомогу Авдіївці.

Президент також згадав, що, в ході телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним у березні, коли мова йшла про долю заручників, обговорювалася пропозиція ввести пасхальне припинення вогню з 1 квітня.

За словами Порошенка, кількість обстрілів з цього моменту скоротилася більш ніж в 3 рази, і бойовики рідше стали використовувати важку артилерію.

У той же час глава держави зазначив, що зараз "ми бачимо протилежну тенденцію, і кількість обстрілів починає збільшуватися".

Він знову наголосив, шо  хоче, щоб його ідею про введення миротворчого контингенту під егідою ООН на Донбасі підтримало міжнародне співтовариство.

"Я дуже хотів би, щоб було підтримано мою ідею про введення миротворців. Вони злякалися, коли побачили, що ідея про миротворців починає знаходити підтримку. Було організовано підрив машини Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, де загинув американський спостерігач", - сказав Порошенко.

Як відомо, внаслідок обстрілу бойовиками приватного сектору Авдіївки  ввечері 13 травня загинули четверо мирних мешканців і один отримав важкі поранення.

Обстріл кваліфіковували як теракт.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОПорошенко
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