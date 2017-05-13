Бойовики обстріляли Авдіївку: 4 мешканців загинуло, 1 поранено

Внаслідок обстрілу бойовиками приватного сектору Авдіївки загинули четверо мирних мешканців і один отримав важкі поранення.

Про це повідомив у Facebook глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Він зазначив, що обстріл трапився близько 19:30 суботи.

"У районі вулиці Сапронова снаряд потрапив у подвір'я житлового будинку. Загинули три жінки і один чоловік. Ще одного чоловіка у важкому стані госпіталізовано", - написав Жебрівський.

Разом з тим, речник поліції Донеччини Наталя Шиман повідомила, що снаряд потрапив на подвір'я будинку 53 по вул. Піонерській.

В цей момент на вулиці перебували власники будинку та їхні гості. Три жінки та чоловік загинули на місці від осколкових поранень.

"Дивом не постраждали двоє дітей, які теж були неподалік епіцентру вибуху", - повідомила Шиман.

Вона додала, що діти лишились сиротами й перебувають під захистом поліцейських.

У свою чергу, прес-центр штабу АТО повідомив, що житловий сектор Авдіївки було обстріляно о 19:15 з артилерійського озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Українська правда