Порошенко за кримськотатарську автономію: Затримка не за президентом

Президент Петро Порошенко готовий внести зміни до Конституції, що стосуються кримськотатарської автономії.

Про це 14 травня заявив президент Петро Порошенко на підсумковій прес-конференції.

Він назвав помилкою те, що за роки до російської анексії Криму українська влада не спромоглася забезпечити автономії кримських татар.

"Я готовий внести декілька змін до Конституції, у тому числі щодо кримськотатарської автономії. Яким буде формат цієї автономії - мені мають запропонувати члени комісії, у якій беруть участь представники Меджлісу кримських татар. Щойно вони завершать свою роботу, буде можливість про це поінформувати", - зауважив Порошенко.

"Думаю, це має бути зроблено найближчим часом, тягнути з цього приводу не треба. Затримка - не за президентом, він готовий внести запропонований варіант", - зазначив Порошенко і нагадав, що для підтримки даної ініціативи парламентом "важливо знайти 300 голосів в залі".

"І тут нам треба усім попрацювати", - додав президент.

Українська правда