Порошенко о крымскотатарской автономии: Задержка не за президентом

Президент Петр Порошенко готов внести изменения в Конституцию относительно крымскотатарской автономии.

Об этом 14 мая заявил президент Петр Порошенко на итоговой пресс-конференции.

Он назвал ошибкой то, что за годы до российской аннексии Крыма украинская власть не смогла обеспечить автономии крымских татар.

"Я готов внести несколько изменений в Конституцию, в том числе относительно крымскотатарской автономии. Каким будет формат этой автономии - мне должны предложить члены комиссии, в которой принимают участие и представители Меджлиса крымских татар. Как только они завершат свою работу, будет возможность об этом проинформировать", - сказал Порошенко.

"Думаю, это должно быть сделано в ближайшее время, тянуть по этому поводу не стоит. Задержка - не за президентом, он готов внести предложенный вариант", - отметил Порошенко и напомнил, что для поддержки данной инициативы парламентом "важно найти 300 голосов в зале" .

"И здесь нам надо всем поработать", - добавил президент.

Украинская правда