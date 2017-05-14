Порошенко готовий і далі забирати громадянство в чиновників і нардепів

Президент Петро Порошенко заявив, що готовий і далі позбавляти українського громадянства високопосадовців згідно із нормами законодавства.

Про це він сказав під час прес-конференції у неділю.

Порошенко підтвердив, що підписав указ про позбавлення громадянства сотень осіб.

"Я дійсно підписав укази, і це робилося й іншими президентами, щодо припинення українського громадянства з різних обставин. У тому числі, і в зв'язку із невиходом з іноземного громадянства, коли воно було надано. І це вимірюється сотнями, не тисячами, але сотнями", - сказав Порошенко.

Пізніше він сказав, що "жодних інших питань в комісії з питань громадянства на цей час не існує".

"Я буду діяти в межах компетенції і Конституції і свого конституційного права припинення українського громадянства, у першу чергу, міністрів, депутатів і високопосадовців", - додав Порошенко.

"Для мене є неприйнятним, що в українському парламенті є особи із подвійним чи потрійним громадянством", - сказав Порошенко.

Щодо позбавлення громадянства нардепа Андрія Артеменка, він сказав, що ініціювала це питання Генеральна прокуратура.

"Бо на допиті в ГПУ пан Артеменко засвідчив, що він має інше громадянство, яке він добровільно прийняв. Генеральна прокуратура зробила ходатайство в міграційну службу. Міграційна служба, перевіривши цю інформацію, внесла пропозицію в комісію з питань громадянства, де представлені всі відомства. І комісія одноголосно проголосувала внести президенту на підпис проект указу про припинення громадянства", - сказав він.

"Щодо пана Боровика, він також добровільно вийшов з українського громадянства. Мені здається, у 2011 році, коли набував громадянства Німеччини. Потім один з міністрів уряду вніс пропозицію за багатообіцяючі перспективи пана Боровика повернути йому українське громадянство. Оскільки процедура була витримана – указ був підписаний. Також був підпис, що пан Боровик бере на себе зобов’язання протягом двох років скласти будь-яке інше громадянство. Він про це зобов’язання забув і його не склав", - сказав Порошенко.

"Ще є одна особливість. Будучи депутатом обласної ради, він не вступив до українського громадянства і не отримав український паспорт, і тому було прийнято абсолютно законне рішення", - додав Порошенко.

Також, говорячи по темі подвійного громадянства, він сказав: "Я ніколи не мав і не збираюся мати жодних інших громадянств, ні я, ні члени моєї родини. А якщо будь-які зміни відбудуться, то я про це вчасно повідомлю".

Порошенко розповів, що укази про позбавлення громадянства не публікуються на сайті президента згідно із вимогами законодавства.

Українська правда