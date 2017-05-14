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Порошенко готов и дальше забирать гражданство у чиновников и нардепов

Воскресенье, 14 мая 2017, 17:21

Президент Петр Порошенко заявил, что готов и дальше лишать украинского гражданства высокопоставленных чиновников согласно нормам законодательства.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в воскресенье.

Порошенко подтвердил, что подписал указ о лишении гражданства сотен человек.

"Я действительно подписал указы, и это делалось и другими президентами, о прекращении украинского гражданства по разным причинам. В том числе, и в связи с невыходом из иностранного гражданства, когда оно было предоставлено. И это измеряется сотнями, не тысячами, но сотнями", - сказал Порошенко.

Позже он сказал, что "никаких других вопросов в комиссии по вопросам гражданства в настоящее время не существует".

"Я буду действовать в пределах компетенции и Конституции и своего конституционного права прекращения украинского гражданства, в первую очередь, министров, депутатов и чиновников", - добавил Порошенко.

"Для меня неприемлемо, что в украинском парламенте есть лица с двойным или тройным гражданством", - сказал Порошенко.

О лишении гражданства нардепа Андрея Артеменко, он сказал, что инициировала этот вопрос Генеральная прокуратура.

"Ибо на допросе в ГПУ господин Артеменко показал, что он имеет другое гражданство, которое он добровольно принял. Генеральная прокуратура направила ходатайство в миграционную службу. Миграционная служба, проверив эту информацию, внесла предложение в комиссию по вопросам гражданства, где представлены все ведомства. И комиссия единогласно проголосовала внести президенту на подпись проект указа о прекращении гражданства", - сказал он.

"Относительно господина Боровика, он также добровольно вышел из украинского гражданства. Мне кажется, в 2011 году, когда приобретал гражданство Германии. Затем один из министров правительства внес предложение по многообещающим перспективам господина Боровика вернуть ему украинское гражданство. Поскольку процедура была выдержана - указ был подписан. Также была подпись, что господин Боровик берет на себя обязательство в течение двух лет сложить любое другое гражданство. Он об этом обязательстве забыл и его не сложил", - сказал Порошенко.

"Еще есть одна особенность. Будучи депутатом областного совета, он не вступил в украинскоє гражданство и не получил украинский паспорт, и поэтому было принято абсолютно законное решение", - добавил Порошенко.

Также, говоря по теме двойного гражданства, он сказал: "Я никогда не имел и не собираюсь иметь никаких других гражданств, ни я, ни члены моей семьи. А если любые изменения будут, то я об этом вовремя сообщу".

Порошенко рассказал, что указы о лишении гражданства не публикуются на сайте президента согласно требованиям законодательства.

Украинская правда

Темы: Порошенкогражданство
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