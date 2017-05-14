Порошенко каже, що навіть в ЄС дивуються е-декларуванню

Президент Петро Порошенко назвав безпрецедентним введення в Україні електронного декларування.

Про це він сказав під час прес-конференції.

"Це безпрецедентна реформа, якої немає в жодній країні ЄС. Вони дивуються, як нам вдалося це зробити", - заявив Порошенко.

Він зазначив, що сенс електронного декларування у відкритості, коли вся країна знає статки можновладців і може спитати їх про походження статків. За словами Порошенка, якщо чиновник не може пояснити джерела походження, то наступає кримінальна відповідальність.

Водночас президент зазначив, що закон є недосконалим, у тому числі в частині громадських активістів.

Він зазначив, що буде запропонований новий законопроект, який готує робоча група. "Прозорість, у тому числі і громадських організацій, і ризик фізичних осіб – різні речі", - сказав Порошенко. "Але як я і наголошував, це буде працювати з 2018 року. Зараз це не впливає на жодного громадянина. І ми зробимо все можливе, щоб закон про електронні декларації виконував ту функцію, яка була на нього покладена".

"Він дуже позитивно оцінений більшістю наших партнерів і громадянськими активістами", - заявив Порошенко.

Як відомо, в березні президент Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Проти цих змін виступав ЄС та активісти.

23 березня Рада скасувала необхідність подачі електронної декларації військовослужбовцями контрактної форми служби і мобілізованими військовими.

Цим же законом парламент зобов'язав членів громадських антикорупційних організацій, а також кандидатів у депутати і президенти подавати електронні декларації.

Тетяна Кусок, УП