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Порошенко говорит, что даже в ЕС удивляются е-декларированию

Воскресенье, 14 мая 2017, 17:30

Президент Петр Порошенко назвал беспрецедентным введение в Украине электронного декларирования.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Это беспрецедентная реформа, которой нет ни в одной стране ЕС. Они удивляются, как нам удалось это сделать", - заявил Порошенко.

Он отметил, что смысл электронного декларирования в открытости, когда вся страна знает состояние чиновников и может спросить о его происхождении. По словам Порошенко, если чиновник не может объяснить источники происхождения, то наступает уголовная ответственность.

Вместе с тем президент отметил, что закон несовершенен, в том числе в части общественных активистов.

Он отметил, что будет предложен новый законопроект, который готовит рабочая группа. "Прозрачность, в том числе и общественных организаций, и риск физических лиц - разные вещи", - сказал Порошенко.

Он напомнил, что нововведения в е-декларировании будут работать с 2018 года.

"Но, как я и отмечал, это будет работать с 2018 года. Сейчас это не влияет ни на одного гражданина. И мы сделаем все возможное, чтобы закон об электронных декларациях выполнял ту функцию, которая была на него возложена".

"Он очень положительно оценен большинством наших партнеров и гражданскими активистами", - заявил Порошенко.

Как известно, в марте президент Петр Порошенко подписал изменения в закон "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Против этих изменений выступал ЕС и активисты.

23 марта Рада отменила необходимость подачи электронной декларации военнослужащими контрактной формы службы и мобилизованными военными.

Этим же законом парламент обязал членов общественных антикоррупционных организаций, а также кандидатов в депутаты и президенты подавать электронные декларации.

Татьяна Кусок, УП

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