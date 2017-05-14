З початку доби поранено 4 військових

З початку доби бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Четверо українських воїнів зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00.

Найбільша кількість збройних провокації з боку противника зафіксована на Донецькому напрямку.

Зі 120-мм мінометів проросійські бандформування обстрілювали українських воїнів в районі Авдіївки, Кам'янки, Зайцевого та Верхньоторецького. На тих же ділянках лінії розмежування бойовики час від часу застосовували міномети калібру 82 мм, гранатомети, великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю.

Окрім того, по одному з українських опорних пунктів біля Кам'янки незаконні збройні формування били з озброєння танку.

На Приморському напрямку зранку бойовики обстріляли українські позиції біля Широкиного зі 120-мм мінометів. По Гнутовому та Павлополю били з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Зі стрілецької зброї, а також великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по Водяному.

На Луганському напрямку рано вранці бойовики біля Новозванівки вдарили із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм. Там же застосовували міномети калібру 82 мм.

Позиції ЗСУ в районі Кримського обстрілювали з озброєння бойових машин піхоти. А по опорних пунктах сил АТО неподалік Станиці Луганської та Новоолександрівки вели вогонь з станкових протитанкових гранатометів. На межі Донецької та Луганської областей, неподалік Троїцького, противник ще до світанку здійснив обстріл зі 122-мм артсистем.

Українська правда