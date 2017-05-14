Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

С начала суток ранены 4 военных

Воскресенье, 14 мая 2017, 18:43

С начала суток боевики 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ. Четверо украинских воинов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

Наибольшее количество вооруженных провокациях со стороны противника зафиксировано на Донецком направлении.

Со 120-мм минометов пророссийские бандформирования обстреливали украинских воинов в районе Авдеевки, Каменки, Зайцево и Верхнеторецкого. На тех же участках линии разграничения боевики время от времени применяли минометы калибра 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, по одному из украинских опорных пунктов возле Каменки незаконные вооруженные формирования били из вооружения танка.

На Приморском направлении утром боевики обстреляли украинские позиции возле Широкино из 120-мм минометов. По Гнутово и Павлополю били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Из стрелкового оружия, а также крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по Водяному.

На Луганском направлении рано утром боевики возле Новозвановки ударили из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм. Там же применяли минометы калибра 82 мм.

Позиции ВСУ в районе Крымского обстреливали из вооружения боевых машин пехоты. А по опорным пунктам сил АТО неподалеку Станицы Луганской и Новоалександровки вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. На границе Донецкой и Луганской областей, неподалеку Троицкого, противник еще до рассвета совершил обстрел из 122-мм артсистем.

Украинская правда

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
Все новости...
Реклама: