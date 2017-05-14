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Пранкеру без штанів з фіналу "Євробачення" загрожує до 5 років

Неділя, 14 травня 2017, 20:22

Зловмисника, який на фіналі "Євробачення" вискочив на сцену без штанів, затримано на 72 години до суду, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. 

Про це 14 травня повідомив глава МВС Арсен Аваков. 

За словами міністра, затриманий - громадянин України на прізвище Седюк.

"З його слів, (своєю витівкою) він вирішив реалізувати своє хобі, так як "неофіційно працює провокуючим журналістом"... Затриманий охороною конкурсу за участю поліції - чинив опір під час затримання", - повідомив Аваков.

У порядку ст. 208 КПК України, Седюка затримано на 72 години до суду, який обере йому 15 травня запобіжний захід за ч.3 ст. 296 (хуліганство з обтяжуючими). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 5 років позбавлення волі, зазначив Аваков. 

 

Українська правда 

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Теми: АваковЄвробачення
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