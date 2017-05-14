Клімкін: США готові тиснути на Росію, є дуже цікаві ідеї

США готові приєднатися до процесу врегулювання ситуації на Донбасі та здійснювати тиск на Російську Федерацію.

Про це в інтерв'ю "ТСН.Тиждень" заявив глава МЗС України Павло Клімкін.

Говорячи про результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, Клімкін заявив: "Один з головних політичних сигналів - реальне бажання приєднатися до тиску на Росію".

"Є дуже цікаві ідеї, але тільки про них зможу сказати пізніше, коли узгодимо це з усіма нашими партнерами. Будь-які моменти потім потрібно буде узгодити з Німеччиною і новообраним президентом Франції", - зазначив Клімкін.

"Думаю, такого сигналу (від США) ніхто у Москві не очікував, і в цьому його додаткова цінність. По-друге, цей сигнал має свій зміст про системні намагання РФ вплинути на демократичну систему світу", - зазначив Клімкін.

"Усі прекрасно розуміють, що це не просто загроза, а така загроза, якій потрібно системно протидіяти. І це розуміння у Вашингтоні однозначно є", - додав він.

Клімкін зазначив, що у США є важелі впливу, які мають бути реалізовані спільно з ЄС та іншими країнами G7.

"Це можуть бути реальні політичні сигнали. Звичайно, є економічні важелі впливу, і санкції - це тільки один вираз того, що може запроваджуватися далі", - зауважив він.

За словами Клімкіна, може йтися про посилення міжнародної складової на Донбасі, про посилення СММ ОБСЄ, про створення іншої місії, яка буде "реально контролювати окуповану територію Донбасу".

Українська правда, "Інтерфакс-Україна"