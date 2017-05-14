Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клімкін: США готові тиснути на Росію, є дуже цікаві ідеї

Неділя, 14 травня 2017, 23:58
Клімкін: США готові тиснути на Росію, є дуже цікаві ідеї

США готові приєднатися до процесу врегулювання ситуації на Донбасі та здійснювати тиск на Російську Федерацію.

Про це в інтерв'ю "ТСН.Тиждень" заявив глава МЗС України Павло Клімкін.

Говорячи про результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, Клімкін заявив: "Один з головних політичних сигналів  - реальне бажання приєднатися до тиску на Росію".

"Є дуже цікаві ідеї, але тільки про них зможу сказати пізніше, коли узгодимо це з усіма нашими партнерами. Будь-які моменти потім потрібно буде узгодити з Німеччиною і новообраним президентом Франції", - зазначив Клімкін. 

"Думаю, такого сигналу (від США) ніхто у Москві не очікував, і в цьому його додаткова цінність. По-друге, цей сигнал має свій зміст про системні намагання РФ вплинути на демократичну систему світу", - зазначив Клімкін.

"Усі прекрасно розуміють, що це не просто загроза, а така загроза, якій потрібно системно протидіяти. І це розуміння у Вашингтоні однозначно є", - додав він.

Клімкін зазначив, що у США є важелі впливу, які мають бути реалізовані спільно з ЄС та іншими країнами G7.

"Це можуть бути реальні політичні сигнали. Звичайно, є економічні важелі впливу, і санкції - це тільки один вираз того, що може запроваджуватися далі", - зауважив він. 

За словами Клімкіна, може йтися про посилення міжнародної складової на Донбасі, про посилення СММ ОБСЄ, про створення іншої місії, яка буде "реально контролювати окуповану територію Донбасу".

Українська правда, "Інтерфакс-Україна"

Теми: КлімкінСШАРосіяДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Клімкін
Клімкін допустив блискавичний вступ України до НАТО після завершення війни
Клімкін розказав про обіцянки Байдена, коли Росія прийшла забрати Крим
Клімкін, Данилюк і Рябошапка створили "платформу", щоб подолати кризи в Україні
Останні новини
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
Усі новини...
Реклама: