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У Сумах побили депутата міськради

Понеділок, 15 травня 2017, 01:49
У Сумах побили депутата міськради

В Сумах невідомі особи битами побили депутата міської ради В’ячеслава Калініченко, він у важкому стані шпиталізований.

Про це написав голова Сумської ОДА Микола Клочко в facebook.

За словами дружини постраждалого, його били по голові, "скоріш за все, битами".

"20 хвилин тому мені зателефонували і повідомили про побиття депутата міської ради Калініченка В'ячеслава. Знаю його, як порядну людину і підприємця. Переговорив з його дружиною, яка зараз знаходиться в нейрохірургії обласної лікарні. Вона розповіла, що депутата били жорстоко по голові, скоріш за все, битами. Зателефонував головному лікарю Гороху В.В., який запевнив, що робиться все можливе для В'ячеслава, стан якого важкий", - повідомив Клочко.

Також з посиланням на управління Національної поліції області, Клочко заявив, що одного із ймовірних нападників затримано.

Згідно із даними Сумського муніципального інформаційного порталу, Калініченко є членом партії "ВО "Батьківщина". У 2007 р. створив та по теперішній час очолює компанію "VIANOR" в Сумській області.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сумикримінал
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