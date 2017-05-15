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В Сумах избили депутата горсовета

Понедельник, 15 мая 2017, 01:49
В Сумах избили депутата горсовета

В Сумах неизвестные битами избили депутата городского совета Вячеслава Калиниченко, он в тяжелом состоянии госпитализирован.

Об этом написал глава Сумской ОГА Николай Клочко в facebook.

По словам жены пострадавшего, его били по голове, "скорее всего, битами".

"20 минут назад мне позвонили и сообщили об избиении депутата городского совета Калиниченко Вячеслава. Знаю его, как порядочного человека и предпринимателя. Переговорил с его женой, которая сейчас находится в нейрохирургии областной больницы. Она рассказала, что депутата били жестоко по голове, скорее всего, битами. Позвонил главному врачу Гороху В.В., который заверил, что делается все возможное для Вячеслава, состояние которого тяжелое", - сообщил Клочко.

Также со ссылкой на управление Национальной полиции области, Клочко заявил, что один из вероятных нападавших задержан.

Согласно данным Сумского городского информационного портала, Калиниченко является членом партии "ВО "Батькивщина". В 2007 г. создал и по настоящее время возглавляет компанию "VIANOR" в Сумской области.

Темы: Сумыкриминал
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