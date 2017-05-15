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Трампа закликали передати Конгресу записи розмов з Комі, якщо вони є

Понеділок, 15 травня 2017, 07:12

Американські законодавці закликали президента Дональда Трампа передати записи розмов зі звільненим з посади головою ФБР Джеймсом Комі, якщо такі існують.

Про це повідомляє Reuters.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем з Південної Кароліни сказав, що Білий дім має прояснити, чи існують будь-які записи розмов Трампа з Комі.

"Ви не можете жартувати про записи. Якщо є якісь записи цієї розмови, вони мають бути передані", - заявив Грем на каналі NBC.

Як повідомлялося, Трамп застеріг звільненого директора ФБР від витоку інформації у ЗМІ.

"Джеймсу Комі краще сподіватися, що немає ніяких "записів" з наших бесід, перш ніж він почне зливати інформацію в пресу!", - написав Трамп у своєму Twitter.

Ані Трамп, ані речник Білого дому не підтвердили і не спростували, чи існують такі записи насправді.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.

Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.

Згодом у Білому домі заявили, що звільнення Джеймса Комі з посади директора ФБР не пов'язане з розслідуванням втручання РФ у вибори в США.

Проте у ЗМІ з'явилася інформація, що Комі міг бути звільнений президентом США Дональдом Трампом з двох причин: або через небажання бути особисто лояльним до Трампа, або ж через активізацію розслідування ФБР за фактом можливої змови між членами команди Трампа та Росії.

Теми: ТрампСША
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