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Трампа призвали передать Конгрессу записи разговоров с Коми, если они есть

Понедельник, 15 мая 2017, 07:12

Американские законодатели призвали президента Дональда Трампа передать записи разговоров с уволенным с должности председателем ФБР Джеймсом Коми, если такие существуют.

Об этом сообщает Reuters.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм из Южной Каролины сказал, что Белый дом должен прояснить существуют ли какие-либо записи разговоров Трампа с Коми.

"Вы не можете шутить о записях. Если есть какие-то записи этого разговора, они должны быть переданы", - заявил Грэм на канале NBC.

Как сообщалось, Трамп предупредил уволенного директора ФБР от утечки информации в СМИ.

"Джеймсу Коми лучше надеяться, что нет никаких "записей" наших бесед, прежде чем он начнет сливать информацию в прессу!", - написал Трамп в своем Twitter.

Ни Трамп, ни представитель Белого дома не подтвердили и не опровергли существуют ли такие записи на самом деле.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми, назначенного на должность еще во времена администрации Барака Обамы.

После этого демократы заявили, что увольнение главы ФБР может привести к попытке прекратить расследование о возможном вмешательстве РФ в выборы в США.

Как известно, Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.

Впоследствии в Белом доме заявили, что увольнение Коми с должности директора ФБР не связано с расследованием вмешательства РФ в выборы в США.

Однако в СМИ появилась информация, что Джеймс Коми мог быть уволен президентом США Дональдом Трампом по двум причинам: или нежелание быть лично лояльным Трампу, или же активизация расследования ФБР по факту возможного сговора между членами команды Трампа и Россией.

Темы: ТрампСША
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