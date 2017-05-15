АТО: 49 обстрілів, поранено 6 бійців ЗСУ

Російсько-терористичні війська впродовж минулої доби 49 разів відкривали вогонь по позиціях ЗС України вздовж усієї лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Ситуація у зоні проведення АТО залишається напруженою, однак відносно стабілізувалась.

Приморський напрямок. На цій ділянці лінії фронту бойовики відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ 20 разів. 14 травня після 18.00 години один з опорних пунктів сил АТО в районі Водяного противник обстрілював із мінометів калібру 120 та 82 мм. По позиціях сил АТО поблизу Широкиного, Гнутового й Новотроїцького бойовики періодично вели вогонь зі стрілецької зброї. Натомість, біля Павлополя били з грнатометів та великокаліберних кулеметів, а неподалік Талаківки - з озброєння БМП.

Донецький напрямок. Тут проросійські бандформування найбільш активно обстрілювали сили АТО в районі Авдіївки. З настанням сутінок бандити били по українських захисниках з 120-мм та 82-мм мінометів та більш легкого озброєння. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї незаконні збройні формування били також по захисниках Луганського. Ворожі обстріли з використанням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї зафіксовані й біля Новгородського.

Луганський напрямок. Впродовж минулої доби зафіксовано 9 епізодів застосування бойовиками зброї. Ввечері російсько-терористичні війська з міномету калібру 82 мм обстріляли українських воїнів біля Троїцького. По опорному пункту ЗСУ в районі Станиці Луганської били з великокаліберного кулемету. З такого ж озброєння та гранатометів вели вогонь неподалік Валуйського.

Внаслідок обстрілів шість військовослужбовців ЗС України отримали поранення.