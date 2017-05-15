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АТО: 49 обстрелов, ранены 6 бойцов ВСУ

Понедельник, 15 мая 2017, 07:32
АТО: 49 обстрелов, ранены 6 бойцов ВСУ

Российско-террористические войска в течение минувших суток 49 раз открывали огонь по позициям ВС Украины вдоль всей линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной, однако относительно стабилизировалась.

Приморское направление. На этом участке линии фронта боевики открывали огонь по опорным пунктам ВСУ 20 раз. 14 мая после 18.00 один из опорных пунктов сил АТО в районе Водяного противник обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм. По позициям сил АТО вблизи Широкиного, Гнутового и Новотроицкого боевики периодически вели огонь из стрелкового оружия. При этом у Павлополя били из грнатометов и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Талаковкм - из вооружения БМП.

Донецкое направление. Здесь пророссийские бандформирования наиболее активно обстреливали силы АТО в районе Авдеевки. С наступлением сумерек бандиты били по украинским защитникам из 120-мм и 82-мм минометов и более легкого вооружения. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования били также по защитникам Луганского. Вражеские обстрелы с использованием крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксированы и у Новгородского.

Луганское направление. На протяжении прошедших суток зафиксировано 9 эпизодов применения боевиками оружия. Вечером российско-террористические войска из миномета калибра 82 мм обстреляли украинских воинов у Троицкого. По опорному пункту ВСУ в районе Станицы Луганской били из крупнокалиберного пулемета. Из такого же вооружения и гранатометов вели огонь неподалеку Валуйского.

Вследствие обстрелов шесть военнослужащих ВС Украины получили ранения.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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