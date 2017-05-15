На Івано-Франківщині обмежено рух: розмило дорогу

У Івано-Франківській області обмежено рух транспорту на автодорозі С 090203 Верхній Ясенів – Голов.

На 9 км її внаслідок дощів було підмито земляне полотно, а на 11 км було підмито трубу діаметром 1000 мм, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на "Укравтодор".

Рух автотранспорту ділянкою обмежено для вантажних та великогабаритних автомобілів (проїзд лише для легкового транспорту).

Роботи з ліквідації будуть проводити 15 травня.

За даними Укргідрометцентру, 15 та 16 травня, у зв'язку з добіганням паводкової хвилі, очікується продовження підйомів рівнів води на ділянці Прута Коломия-держкордон та ділянці Дністра Галич-Заліщики на 0,5-1,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків.

У першiй половинi доби 15 травня очікується проходження максимального рiвня води на р. Прут у створi гiдрологiчного поста Чернiвцi висотою 145-195 см над нулем поста (максимальні витрати 220-325 м3/с), без негативних наслідків.