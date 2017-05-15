На Ивано-Франковщине ограниченно движение: размыло дорогу

В Ивано-Франковской области ограниченно движение транспорта на автодороге С 090203 Верхний Ясеней – Голов.

На 9 км ее вследствие дождей было подмыто земляное полотно, а на 11 км была подмыта труба диаметром 1000 мм, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на "Укравтодор".

Движение автотранспорта по участку ограниченно для грузовых и крупногабаритных автомобилей (проезд только для легкового транспорта).

Работы по ликвидации будут проводить 15 мая.

По данным Укргидрометцентра, 15 и 16 мая, в связи с добеганием паводковой волны, ожидается продолжение подъемов уровней воды на участке Прута Коломыя-Госграница и участку Днестра Галич-Залищики на 0,5-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

В первой половине суток 15 мая ожидается прохождение максимального уровня воды на р. Прут в створе гидрологичного поста Черновцы высотой 145-195 см над нулем поста (максимальные траты 220-325 м 3/с), без негативных последствий.