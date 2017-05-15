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Путін у стратегії економічної безпеки продумав відповідь на санкції

Понеділок, 15 травня 2017, 09:31

Президент Росії Володимир Путін затвердив указ "Про стратегію економічної безпеки Росії на період до 2030 року".

Про це пише "Коммерсант" із посиланням на портал правової інформації РФ.

У стратегії визначаються виклики й загрози економічній безпеці Росії, а також мета, основні напрямки й завдання державної політики у сфері її забезпечення.

"Стратегія спрямована на забезпечення протидії викликам і загрозам економічній безпеці, запобігання кризових явищ у ресурсно-сировинній, виробничій, науково-технологічній і фінансовій сферах, а також на недопущення зниження якості життя населення", – говориться в указі.

Також стратегія передбачає "удосконалювання механізму вживання заходів у відповідь у випадку застосування іноземними державами й міжнародними організаціями санкцій та інших дискримінаційних обмежень у відношенні російських юридичних і (чи) фізичних осіб і галузей економіки РФ".

Російському уряду доручене у 3-місячний термін розробити заходи для реалізації стратегії й забезпечити їх виконання.

Теми: РосіяПутінсанкції
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