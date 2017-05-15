Путін у стратегії економічної безпеки продумав відповідь на санкції

Президент Росії Володимир Путін затвердив указ "Про стратегію економічної безпеки Росії на період до 2030 року".

Про це пише "Коммерсант" із посиланням на портал правової інформації РФ.

У стратегії визначаються виклики й загрози економічній безпеці Росії, а також мета, основні напрямки й завдання державної політики у сфері її забезпечення.

"Стратегія спрямована на забезпечення протидії викликам і загрозам економічній безпеці, запобігання кризових явищ у ресурсно-сировинній, виробничій, науково-технологічній і фінансовій сферах, а також на недопущення зниження якості життя населення", – говориться в указі.

Також стратегія передбачає "удосконалювання механізму вживання заходів у відповідь у випадку застосування іноземними державами й міжнародними організаціями санкцій та інших дискримінаційних обмежень у відношенні російських юридичних і (чи) фізичних осіб і галузей економіки РФ".

Російському уряду доручене у 3-місячний термін розробити заходи для реалізації стратегії й забезпечити їх виконання.