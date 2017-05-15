Путин в стратегии экономической безопасности продумал ответ на санкции

Президент России Владимир Путин утвердил указ "О стратегии экономической безопасности России на период до 2030 года".

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на портал правовой информации РФ.

В стратегии определяются вызовы и угрозы экономической безопасности России, а также цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере ее обеспечения.

"Стратегия направлена на обеспечение противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности, предотвращение кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой сферах, а также на недопущение снижения качества жизни населения", – говорится в указе.

Также стратегия предусматривает "совершенствование механизма принятия ответных мер в случае применения иностранными государствами и международными организациями санкций и других дискриминационных ограничений в отношении российских юридических и (или) физических лиц и отраслей экономики РФ".

Российскому правительству поручено в 3-месячный срок разработать меры для реализации стратегии и обеспечить их выполнение.