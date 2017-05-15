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Путин в стратегии экономической безопасности продумал ответ на санкции

Понедельник, 15 мая 2017, 09:31

Президент России Владимир Путин утвердил указ "О стратегии экономической безопасности России на период до 2030 года".

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на портал правовой информации РФ.

В стратегии определяются вызовы и угрозы экономической безопасности России, а также цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере ее обеспечения.

"Стратегия направлена на обеспечение противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности, предотвращение кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой сферах, а также на недопущение снижения качества жизни населения", – говорится в указе.

Также стратегия предусматривает "совершенствование механизма принятия ответных мер в случае применения иностранными государствами и международными организациями санкций и других дискриминационных ограничений в отношении российских юридических и (или) физических лиц и отраслей экономики РФ".

Российскому правительству поручено в 3-месячный срок разработать меры для реализации стратегии и обеспечить их выполнение.

Темы: РосcияПутинсанкции
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