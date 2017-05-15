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Грицак розповів, як Азаров намагався створити "Рівненську народну республіку"

Понеділок, 15 травня 2017, 11:03

Голова Служби безпеки України Василь Грицак розповів, що організацією масових акцій із закликами створити "Рівненську народну республіку" займалися російські спецслужби, "Комітет порятунку України" Миколи Азарова та лідер партії "Наждак".

По це він заявив на брифінгу в понеділок.

"Одним з ініціаторів так званих протестних акцій в Україні є лідер партії "Наждак" Микола Дульський, який зараз переховується в Москві", - сказав голова СБУ.

 
Микола Дульський
фото: СБУ

Він підкреслив, що не звинувачує ні в чому інших представників "Наждаку", які беруть участь в громадському житті Києва й інших міст.

За його словами, 10 травня за вказівкою Дульського зловмисники зробили спробу зібрати масовку для блокування Рівненської ОДА під гаслом боротьби з бурштиновою мафією. Для цього вони зібрали багато студентів рівненських ПТУ.

Грицак розповів також, що так званий "Комітет порятунку України", яким керує в Росії колишній прем'єр України Микола Азаров, передав через Дульського на організацію цих акцій 4 тисячі доларів. Студенти за участь в ній отримали по 200 грн.

Плакат з мітинга в Рівному
Плакат з мітинга в Рівному
фото: сбу

За словами голови СБУ, правоохоронці затримали одного місцевого і двох приїжджих з Києва і Львова організаторів "рівненських акцій". Під час обшуків у їхніх квартирах були вилучені засоби зв'язку, переписка, що свідчить про підготовку заворушень, а також боєприпаси.

Грицак повідомив, що один з затриманих, прізвище якого починається з літери К, також планував вивезти групу київських безхатченків до Одеси, щоб вчинити там нібито протестні акції під виглядом етнічних болгар.

За фактом заворушень у Рівне, каже Грицак, відкрито кримінальне провадження за статтею 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України).

Як повідомлялося, жителю Києва повідомлено про підозру у завершеному замаху на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, здійсненому 10 травня в Рівному. Встановлено, що він закликав створити "Рівненську народну республіку".

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУРівнесепаратизм
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