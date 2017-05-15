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300-миллионный штраф "Тедис-Украина" зачислен в госбюджет

Понедельник, 15 мая 2017, 11:52

После завершения проверки Госфинмониторинга второй транш трёхсотмиллионных штрафа, наложенного на ООО "Тедис-Украина", зачислены в госбюджет.

Об этом сообщает в понедельник пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Пресс-секретаря Луценко отмечает, что первый транш в сумме 106 505 700 гривен был перечислен сразу – 26 апреля 2017.

"Причинами задержки в поступлении части средств в качестве штрафа на казначейские счета стали организационные и процессуальные особенности и ограничения, связанные с расследованием уголовного производства в отношении руководителей компании "Тедис-Украина" в уклонении от уплаты налогов и фиктивного предпринимательства", – объясняет она.

Однако уже в субботу, 13 мая, по словам Сарган, с банковских счетов "Тедис-Украина", согласно платежных поручений, опубликованных на сайте ГПУ 26 апреля, деньги были перечислены в адрес Госказначейства.

Сарган также публикует платежки.

Как известно, скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта.

31 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Глава МВД Арсен Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

По словам министра, в деле компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаева, было проведено более 100 обысков в нескольких городах Украины.

Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".

3 апреля суд арестовал корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале Приватбанка.

12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия компании.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".

Генеральному директору дистрибьютора табачной продукции - ООО "Мегаполис Украина" сообщено о подозрении.

Подробнее о ситуации вокруг "Тедис Украина" читайте в статье "Дали прикурить". Что Аваков и Луценко искали в табачного монополиста".

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура
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