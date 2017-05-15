Мінфін заявляє, що підозрілий фургон стежить за його офісом

Міністерство фінансів заявляє, що за роботою відомства проводять стеження.

Про це йдеться у заяві Мінфіну у Facebook.

"Багато хто цікавиться роботою Мінфіну. Попри те, що ми працюємо прозоро і публікуємо всю інформацію, пов'язану з нашою діяльністю, дехто вважає, що цього недостатньо...", - сказано у повідомленні.

У відомстві заявили, що певний час тому біля запасного входу до будівлі Міністерства фінансів на Подолі, співробітники міністерства виявили підозрілий фургон, який регулярно з'являвся біля будівлі.

"Правоохоронні органи були повідомлені про це. Після перевірки було з'ясовано, що фургон є клоном й номерні знаки на ньому фальшиві. Після чергової появи цього фургону біля нашої будівлі було викликано слідчо-оперативну групу, яка наразі з'ясовує обставини", - повідомили у Мінфіні.

На світлинах, опублікованих у дописі, видно фургон із номерами ВЕ 3296 ВІ.

Українська правда