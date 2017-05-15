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Минфин заявляет, что подозрительный фургон следит за его офисом

Понедельник, 15 мая 2017, 13:37

Министерство финансов заявляет, что за работой ведомства проводят слежения.

Об этом говорится в заявлении Минфина в Facebook.

"Многие интересуются работой Минфина. Несмотря на то, что мы работаем прозрачно и публикуем всю информацию, связанную с нашей деятельностью, некоторые считают, что этого недостаточно...", - сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что некоторое время назад у запасного входа в здание Министерства финансов на Подоле, сотрудники министерства обнаружили подозрительный фургон, который регулярно появлялся у здания.

"Правоохоронні органи були повідомлені про це. Після перевірки було з'ясовано, що фургон є клоном й номерні знаки на ньому фальшиві. Після чергової появи цього фургону біля нашої будівлі було викликано слідчо-оперативну групу, яка наразі з'ясовує обставини", - повідомили у Мінфіні.

На світлинах, опублікованих у дописі, видно фургон із номерами ВЕ 3296 ВІ.

Українська правда

Темы: МинфинполицияКиев
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