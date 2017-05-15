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Путін про глобальну кібератаку: Росія до цього не причетна

Понеділок, 15 травня 2017, 13:39

Президент Росії Володимир Путін заперечує причетність РФ до глобальної кібератаки вірусу WannaCry і називає його джерелом спецслужби США.

Про це він заявив на прес-конференції за підсумками свого візиту в Китай, передає "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується джерела цих загроз, то, по-моєму, керівництво Microsoft про це прямо заявило, сказали про те, що первинним джерелом цього вірусу є спецслужби Сполучених Штатів, Росія тут абсолютно ні при чому. Мені дивно чути в цих умовах щось інше", - заявив російський лідер.

За його словами, російські установи не зазнали істотного збитку від глобальної кібератаки.

"Для нас ніякого істотного збитку не було, для наших установ - ні для банківських, ні для системи охорони здоров'я, ні для інших. Але в цілому це тривожно, тут немає нічого доброго, це викликає занепокоєння", - сказав Путін.

Як відомо, 12 травня десятки тисяч комп'ютерів по всьому світу були заражені вірусом WannaCry. Вірус також атакував комп'ютери в Україні та Росії. Зокрема, в РФ були заражені комп'ютери Слідчого комітету і МВС, а також оператора мобільного зв'язку Мегафон. У Великобританії вийшли з ладу комп'ютерні системи в багатьох лікарнях.

Британське видання The Telegraph написало, що масштабна вірусна атака, яка напередодні вразила десятки тисяч комп'ютерів по всьому світу, була здійснена кіберугрупуванням з можливими зв'язками з Росією.

Теми: інтернетРосіяПутін
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