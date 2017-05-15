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Националисты заявляют, что их офис в Киеве заминировали

Понедельник, 15 мая 2017, 14:08

Партия "Национальный корпус" заявляет, что в их центральный офис в Киеве подбросили взрывчатку. Сейчас саперы выясняют, настоящая ли бомба.

Об этом "Украинской правде" рассказала глава пресс-службы столичной полиции Оксана Блищик.

По ее словам, правоохранители получили сообщение о подозрительном предмете, прикрепленном к окну помещения на улице Зои Гайдай в Оболонском районе.

На место находки выехала оперативная группа Оболонского райотдела полиции.

Как сообщает пресс-служба "Нацкорпуса" в Facebook, их офис был заминирован неизвестными лицами около часа назад в понедельник.

В партии предполагают, что это месть за ее акции 9 мая по блокированию "лидеров сепаратистов в их домах".

Украинская правда

Темы: Киевполициячрезвычайное происшествие
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