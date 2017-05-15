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Справу Штепи будуть слухати заново в четвертий раз – адвокат

Понеділок, 15 травня 2017, 15:32

Колегія Комінтернівського райсуду Харкова, слухала справу екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, прийняла рішення про свій відвід.

Про це повідомив адвокат Штепи Дмитро Марченко, передає агентства "Інтерфакс-Україна".

"Комінтернівський районний суд виніс ухвалу про відвід колегії суддів, яка слухала цю справу. Тепер справу мають направити на повторний автоматичний розподіл і після цього будуть слухати заново – вже в четвертий раз", – розповів Марченко.

За його словами, клопотання про відвід колегії суддів захист заявив після того, як Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про повернення обвинувального акта прокурору.

"Червонозаводський райсуд за нашим клопотанням вирішив повернути обвинувальний акт прокурору для приведення його у відповідність з нормами КПК. Прокуратура оскаржила це рішення. Апеляційний суд її скаргу задовольнив і направив справу на новий розгляд, не вказавши при цьому, що розглядати повинна нова колегія суддів. Разом з тим КПК не допускає повторного розгляду справи суддями, чиє рішення було скасоване апеляційним судом. Це і стало підставою для нашого клопотання про відвід суду", – сказав Марченко.

Відзначається, що в прес-службі прокуратури Харківської області підтвердили інформацію про відвід суду та направлення справи на новий автоматичний розподіл.

Як відомо, Штепу заарештували 13 липня 2014 року.

Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Теми: сепаратизмсуд
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