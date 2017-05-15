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Дело Штепы будут слушать заново в четвертый раз – адвокат

Понедельник, 15 мая 2017, 15:32

Коллегия Коминтерновского райсуда Харькова, слушавшая дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, приняла решение о своем отводе.

Об этом сообщил адвокат Штепы Дмитрий Марченко, передает агентства "Интерфакс-Украина".

"Коминтерновский районный суд вынес определение об отводе коллегии судей, слушавшей это дело. Теперь дело должно быть направлено на повторное автоматическое распределение и после этого будет слушаться заново – уже в четвертый раз", – рассказал Марченко.

По его словам, ходатайство об отводе коллегии судей было заявлено защитой после того, как Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о возвращении обвинительного акта прокурору.

"Коминтерновский райсуд по нашему ходатайству решил вернуть обвинительный акт прокурору для приведения его в соответствие с нормами УПК. Прокуратура обжаловала это решение. Апелляционный суд ее жалобу удовлетворил и направил дело на новое рассмотрение, не указав при этом, что рассматривать должна новая коллегия судей. Вместе с тем УПК не допускает повторного рассмотрения дела судьями, чье решение было отменено апелляционным судом. Это и стало основанием для нашего ходатайства об отводе суда", - сказал Марченко.

Отмечается, что в пресс-службе прокуратуры Харьковской области подтвердили информацию об отводе суда и направлении дела на новое автоматическое распределение.

Как известно, Штепу арестовали 13 июля 2014.

Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Темы: сепаратизмсуд
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