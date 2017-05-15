Порошенко доручив провести військовий парад на День Незалежності

Президент Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів розробити і затвердити план заходів з підготовки і відзначення 26-ї річниці незалежності України.



Відповідний указ від 15 травня оприлюднено на сайті глави держави.

Уряду доручено зокрема утворити організаційний комітет.

Згідно з планом зокрема 24 серпня 2017 року має відбутися парад військ на вулиці Хрещатик та майдані Незалежності у столиці України - місті Києві.

Релігійним організаціям буде запропоновано провести 24 серпня 2017 року молебні за Україну.

Українська правда