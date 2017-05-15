Порошенко поручил провести военный парад на Днень Независимости
Понедельник, 15 мая 2017, 17:43
Президент Петр Порошенко поручил Кабинету министров разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 26-й годовщины независимости Украины.
Соответствующий указ от 15 мая обнародован на сайте главы государства.
Правительству поручено в частности образовать организационный комитет.
Согласно плану, в частности 24 августа 2017 должен состояться парад войск по улице Крещатик и Майдане Независимости в столице Украины - Киеве.
Религиозным организациям предлагается провести 24 августа 2017 года молебны за Украину.
Украинская правда