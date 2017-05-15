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Порошенко поручил провести военный парад на Днень Независимости

Понедельник, 15 мая 2017, 17:43

Президент Петр Порошенко поручил Кабинету министров разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 26-й годовщины независимости Украины.

Соответствующий указ от 15 мая обнародован на сайте главы государства.

Правительству поручено в частности образовать организационный комитет.

Согласно плану, в частности 24 августа 2017 должен состояться парад войск по улице Крещатик и Майдане Независимости в столице Украины - Киеве.

Религиозным организациям предлагается провести 24 августа 2017 года молебны за Украину.

Украинская правда

Темы: празднованияКабинет министров
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