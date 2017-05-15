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Бойовики сумніваються, що верифіковані не хочуть до них повертатися

Понеділок, 15 травня 2017, 20:13

Представники ОРДЛО висловили сумнів в небажанні окремих громадян переміщатися на непідконтрольну Україні частину Донбасу.

Про це заявила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі, другого президента України Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

За її словами, основним питанням порядку денного ТКГ в понеділок були підсумки верифікації осіб, які вчинили злочини, але яких можна помилувати в рамках законодавства заради звільнення українських заручників.

Уже відомо, що кілька сотень людей не бажають переміщатися на територію ОРДЛО.

Оліфер відзначила, що українська сторона наполягла на участі омбудсмена Валерії Лутковської в засіданні гуманітарної підгрупи і в засіданні Тристоронньої контактної групи.

"Всі сторони підкреслили: виконана величезна робота, в якій брали участь представники ОБСЄ, СБУ, офісу українського омбудсмена і кілька матерів тих, хто перебуває в українських пенітенціарних установах. Опитування відбулося відповідно до міжнародних стандартів, були досконально дотримані як конфіденційність, так і норми міжнародного гуманітарного права", - написала Оліфер на Facebook.

Вона нагадала, що верифікація відбулася з 28 квітня по 12 травня, за цей час група проїхала понад 14 тисяч кілометрів, була в 20 регіонах України, відвідала 37 пенітенціарних закладів.

Таким чином, процес верифікації осіб, права яких процесуально обмежені, завершено.

Українська сторона наполягає на негайному узгодженні списків і конкретизації дати звільнення людей.

"Представники ОРДЛО висловили сумнів у бажанні/небажання окремих громадян переміщатися на непідконтрольну Україні частину Донбасу. Як жест доброї волі пані Лутковська перевірить цю інформацію і дасть свій висновок. Остаточні результати будуть оброблені ОБСЄ", - зазначила Оліфер.

Українська правда

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Теми: полонені
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