Конституційний суд планує обрати нового голову у п'ятницю
Понеділок, 15 травня 2017, 21:27
Конституційний суд має намір обрати нового голову 19 травня.
Про це "Українським новинам" повідомило інформоване джерело в суді.
Співрозмовник видання зазначив, що на 19 травня скликано спеціальне засідання для обрання нового голови КС.
Посада вакантна з 18 березня поточного року.
За даними джерела, зараз на посаду голови КС є 2 кандидатури, але тривають переговори про висування одного претендента.
Як відомо, 18 березня минув 3-річний строк повноважень Юрія Бауліна на посаді голови КС.
При цьому його було призначено виконуючим обов'язки голови суду, оскільки є найстаршим за віком суддею.