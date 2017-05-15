Конституционный суд планирует избрать нового председателя в пятницу
Понедельник, 15 мая 2017, 21:27
Конституционный суд намерен избрать нового председателя 19 мая.
Об этом Українським новинам сообщил информированный источник в суде.
Собеседник издания отметил, что на 19 мая созвано специальное заседание для избрания нового председателя КС.
Должность вакантна с 18 марта текущего года.
По данным источника, сейчас на должность главы КС есть 2 кандидатуры, но продолжаются переговоры о выдвижении единого претендента.
Как известно, 18 марта истек 3-летний срок полномочий Юрия Баулина на должности председателя КС.
При этом он был назначен исполняющим обязанности главы суда, так как является самым старшим по возрасту судьей.