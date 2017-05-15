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ЗМІ: Держдумі запропонують створити в ОРДЛО заповідник

Понеділок, 15 травня 2017, 22:24

Депутат від фракції "Єдиної Росії" Йосип Кобзон і комітет нижньої палати по культурі планують ініціювати створення на території ОРДЛО "постіндустріального ландшафтно-рекреаційного заповідника".

Про це розповіли два джерела РБК в апараті комітету.

Згідно з інформацією, 17 травня в Держдумі РФ відкриється виставка "Індустріальна спадщина Донбасу", яку організовує Кобзон і профільний комітет.

Очікується, що від ОРДЛО на заході буде виступати так званий виконуючий обов'язки "міністра вугільної промисловості ДНР" Едуард Голенко. Остаточний список гостей ще обговорюється, на експозиції можуть з'явитися й інші представники ОРДЛО.

"Це призведе до виникнення великого туристичного кластера", - наголошується в проекті опису заходу.

Музеєфікація, на їхню думку, необхідна зруйнованим війною шахтам Донбасу, оскільки "загрозу знищення об'єктів індустріальної спадщини за своїми масштабами можна порівняти з недавніми подіями в місті Пальміра (Сирія), де в результаті бойових дій варварськи знищено об'єкти всесвітньої культурної спадщини".

На виставці представлять фотографії індустріального Донбасу з моменту його становлення (середина XIX століття) і до сьогоднішнього дня. "Поряд з історичними фотографіями та архівними документами з колекцій музеїв міст і підприємств Донбасу будуть показані фотографії сучасних авторів", - йдеться в проекті опису виставки.

Теми: Росія
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