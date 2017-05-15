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СМИ: Госдуме предложат создать в ОРДЛО заповедник

Понедельник, 15 мая 2017, 22:24

Депутат от фракции "Единой России" Иосиф Кобзон и комитет нижней палаты по культуре планируют инициировать создание на территории ОРДЛО "постиндустриальный ландшафтно-рекреационный заповедник".

Об этом рассказали два источника РБК в аппарате комитета.

Согласно информации, 17 мая в Госдуме РФ откроется выставка "Индустриальное наследие Донбасса", которую организовывает Кобзон и профильный комитет.

Ожидается, что от ОРДЛО на мероприятии будет выступать так называемый исполняющий обязанности "министра угольной промышленности ДНР" Эдуард Голенко. Окончательный список гостей еще обсуждается, на экспозиции могут появиться и другие представители ОРДЛО.

"Это приведет к возникновению крупного туристического кластера", — отмечается в проекте описания мероприятия.

Музеефикация, по их мнению, необходима разрушенным войной шахтам Донбасса, поскольку "нависшая угроза уничтожения объектов индустриального наследия по своим масштабам сравнима с недавними событиями в городе Пальмира (Сирия), где в результате боевых действий варварски уничтожены объекты всемирного культурного наследия".

На выставке представят фотографии индустриального Донбасса с момента его становления (середина XIX века) и до сегодняшнего дня. "Наряду с историческими фотографиями и архивными документами из коллекций музеев городов и предприятий Донбасса будут показаны фотографии современных авторов", — говорится в проекте описания выставки.

Темы: Росcия
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