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У Білому домі заперечують розголошення секретних даних Трампом

Вівторок, 16 травня 2017, 07:45

У Білому домі спростовують інформацію про те, що президент США Дональд Трамп повідомив секретну інформацію російським чиновникам.

Про це повідомляє CNN.

 "Жодного разу не обговорювалися джерела і методи розвідки, і президент не розкривав ніяких військових операцій, які ще не були відомі громадськості. Я був присутній в кімнаті, цього не сталося", - заявив радник Трампа з нацбезпеки Герберт Макмастер.

Державний секретар Рекс Тіллерсон також заявив, що Трамп не обговорював з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим і послом Сергієм Кисляком секретну інформацію.

"Під час зустрічі президента Трампа з міністром закордонних справ Лавровим обговорювалося широке коло питань, серед яких - спільні зусилля щодо боротьби з тероризмом. В ході цього обміну обговорювалися характер конкретних загроз, але вони не обговорювали джерела, методи або військові операції", - заявив Тіллерсон, який був присутній на зустрічі.

Заступник радника Білого дому з питань національної безпеки Діна Пауелл, яка також була присутня на зустрічі, сказала: "Ця історія не відповідає дійсності. Президент тільки обговорював загальні загрози, з якими зіткнулися обидві країни".

Раніше газета Washington Post повідомила, що президент США Дональд Трамп розповів главі МЗС РФ Сергію Лаврову і послу Росії в Вашингтоні Сергію Кисляку секретну інформацію в ході переговорів в Білому домі про терористичне угруповання ІДІЛ.

Теми: СШАРосія
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