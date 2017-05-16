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В Белом доме отрицают разглашение секретных данных Трампом

Вторник, 16 мая 2017, 07:45

В Белом доме опровергают информацию о том, что президент США Дональд Трамп сообщил секретную информацию российским чиновникам.

Об этом сообщает CNN.

 "Ни разу не обсуждались источники и методы разведки, и президент не раскрывал никаких военных операций, которые еще не были известны общественности. Я присутствовал в комнате, этого не произошло", - заявил советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер.

Государственный секретарь Рекс Тиллерсон также заявил, что Трамп не обсуждал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и  послом Сергеем Кисляком секретную информацию.

"Во время встречи президента Трампа с министром иностранных дел Лавровым обсуждался широкий круг вопросов, среди которых - общие усилия в отношении борьбы с терроризмом. В ходе этого обмена обсуждались характер конкретных угроз, но они не обсуждали источники, методы или военные операции", - заявил Тиллерсон, присутствовавший на встрече.

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Дина Пауэлл, которая также присутствовала на встрече, сказала: "Эта история не соответствует действительности. Президент только обсуждал общие угрозы, с которыми столкнулись обе страны".

Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп рассказал главе МИД РФ Сергею Лаврову и послу России в Вашингтоне Сергею Кисляку секретную информацию в ходе переговоров в Белом доме о террористической группировке ИГИЛ.

Темы: СШАРосcия
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