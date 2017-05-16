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ВРП не звільнила суддю, який зобов'язав Беркут розганяти Майдан

Вівторок, 16 травня 2017, 08:53

Вища рада правосуддя відмовилась звільняти суддю Аблова, який 9 грудня 2013 року зобов'язав Беркут розігнати Майдан.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив адвокат Небесної сотні Роман Маселко.

"Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила, що немає підстав для звільнення судді Окружного адміністративного суду м.Києва Є.Аблова. Це саме той суддя, який 09.12.13 р. зобовязав Беркут розігнати Майдан", - зазначив він.

"Таким чином, ВРП не звільнила жодного суддю, який порушив фундаментальні права громадян на мирні зібрання. Рішення виносили: Т.Малашенкова, І.Артеменко, Н.Волковицька, В.Нежура", - повідомив він.

Маселко наг7адав, що 09.12.13 о 13:30 Аблов прийняв позов від громадянина, якому барикади на Майдані "перешкоджали вільно пересуватись". Він просив зобов'язати беркут припинити правопорушення по блокуванню доріг.

"Вже через 1,5 години (!!!) з моменту подання позову Аблов видав (!!!) позивачу Ухвалу про забезпечення позову, якою заборонив "будь-яким особам вчиняти дії щодо блокування будь-яким способом" усі вулиці, де проходили акції протесту", - повідомив він.

Після цього в ніч з 10 на 11 грудня відбулась невдала спроба розігнати Майдан. Тоді вперше після татаро-монгольської навали у 1240 році Михайлівський золотоверхий бив у дзвони вночі. 

"А вже 26.12.13 Аблов за сприяння голови суду Вовка отримав у постійне користування квартиру, яку у 2015 приватизував та у 2016 році продав за 9 100 000 грн", - повідомив Маселко, посилаючись на сюжет ТСН.Тиждень.

Українська правда

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Теми: суд
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