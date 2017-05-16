ВРП не уволила судью, который обязал "Беркут" разгонять Майдан

Высший совет правосудия отказался увольнять судью Аблова, который 9 декабря 2013 обязал Беркут разогнать Майдан.

Об этом на своей странице Facebook сообщил адвокат Небесной сотни Роман Маселко.

"Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила, что нет оснований для увольнения судьи Окружного административного суда КиеваАблова. Это именно тот судья, который 09.12.13 г.. обязал Беркут разогнать Майдан", - отметил он.

"Таким образом, ВРУ не уволили ни одного судью, который нарушил фундаментальные права граждан на мирные собрания. Решение выносили: Т.Малашенкова, И.Артеменко, Н.Волковицька, В.Нежура", - сообщил он.

Маселко напомнил, что 09.12.13 в 13:30 Аблов принял иск от гражданина, которому баррикады на Майдане "препятствовали свободно передвигаться". Он просил обязать Беркут прекратить правонарушение по блокированию дорог.

"Уже через 1,5 часа (!!!) с момента подачи иска Аблов выдал (!!!) истцу Постановление об обеспечении иска, которым запретил "любым лицам совершать действия по блокированию любым способом "все улицы, где проходили акции протеста", - сообщил он.

После этого в ночь с 10 на 11 декабря состоялась неудачная попытка разогнать Майдан. Тогда впервые после татаро-монгольского нашествия в 1240 году Михайловский Златоверхий бил в колокола ночью.

"А уже 26.12.13 Аблов при содействии председателя суда Вовка получил в постоянное пользование квартиру, которую в 2015 приватизировал и в 2016 году продал за 9100000 грн", - сообщил Маселко, ссылаясь на сюжет ТСН.Тиждень.

Украинская правда