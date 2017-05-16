РФ не побачила нічого поганого у домаганнях бойовика до спостерігачки ОБСЄ

Росія та ОРДЛО ігнорують вимогу української сторони притягти до відповідальності бойовика за домагання до спостерігачки ОБСЄ.

Про це у своєму Facebook написала віце-спікер ВР, представник в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко за підсумками засідання Трьохсторонньої контактної групи у Мінську.

"Аргументи іншої сторони (Росії та ОРДЛО - ред.): та цей товариш був не дуже то і п'яний, і не дуже то й озброєний, так, пару автоматів. І це просто ментальна і культурна різниця у спілкування, він просто брав у жінки телефон, а в ваших Європах просто по- іншому знайомляться, то та жінка не так зрозуміла "гусара", - написала Геращенко.

Також, за її словами, проти того, щоб засуджувати бойовика російська сторона висунула аргумент, що "ну подумаєш, чоловік на блокпосту вирішив взяти телефончик у гарної жінки. У вас он на Євробаченні чоловік з голою дупою перед усіма до співачки приставав. І регіт…".

Як повідомлялося, 5 травня було зафіксовано факт сексуальних домагань з боку озброєного чоловіка в ОРДО щодо члена патруля місії ОБСЄ жіночої статі.

Глава СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан засудив таке сексуальне домагання й звернувся до бойовиків з вимогою розібратися з цим випадком.

Українська правда