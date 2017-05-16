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В анексованому Криму заборонили мітинги проти дискримінації

Вівторок, 16 травня 2017, 12:50

У Криму окупаційна влада заборонила проводити антидискримінаційний пікет під будівлею "уряду Криму".

Про це на своїй сторінці у вівторок написав учасник національного руху кримських татар Наріман Джелялов.

"Вчора разом з моїм колегою і другом Леммаром Юнусовим подали повідомлення про проведення 19 травня 2017 р пікетування біля будівлі уряду Криму з метою висловити протест керівництву Криму в зв'язку з політичними переслідуваннями за національною і релігійною ознаками в Криму", - написав він.

"Отримали, як і наші друзі в Судаку, очікувану відмову", - додав Джелялов.

За його словами "відмова позбавлена будь-якого сенсу".

"Можете переконатися самі. Що саме в порядок подання повідомлення нами упущено не вказано. Співробітник міської адміністрації, який брав наше повідомлення і уважно його при нас прочитав, на помилки і порушення не вказав", - написав він.

Як відомо, голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат від "БПП" Рефат Чубаров закликав кримських татар, що проживають в анексованому Криму, 18 травня вийти на молитву за жертвами геноциду кримськотатарського народу.

Українська правда

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Теми: Кримкримські татари
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