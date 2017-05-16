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Поліція посилила охорону урядового кварталу

Вівторок, 16 травня 2017, 13:23

Столична поліція посилить охорону правопорядку у центрі міста протягом 16-19, коли відбуватимуться засідання Верховної Ради та заходи із масовою участю громадян.

Про це повідомляє у вівторок відділ комунікації поліції Києва на сторінці у Facebook.

Зазначається, що в ці дні 735 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України нестимуть службу у центрі столиці, зупинках громадського транспорту та у метрополітені.

Поліція також звернулася до учасників масових заходів, мешканців та гостей столиці із проханням не порушувати закон та дотримуватися встановлених правил поведінки.

Як відомо, 16 травня президент України Петро Порошенко знаходиться з офіційним візитом на Мальті. 17 травня він вилетить до Страсбурга (Франція) для участі у церемонії підписання законодавчого рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман з 15 травня знаходиться з офіційним візитом в Ізраїлі. Водночас 17 травня має відбутися засідання Кабінету міністрів під його головуванням.

16-19 травня відбуватимуться засідання Верховної Ради.

Українська правда

Теми: поліціяКиївакції
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