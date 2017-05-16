Полиция усилила охрану правительственного квартала

Столичная полиция усилит охрану правопорядка в центре города в течение 16-19, когда будут проходить заседания Верховной Рады и мероприятия с массовым участием граждан.



Об этом сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Киева на странице в Facebook.



Отмечается, что в эти дни 735 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут нести службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене.



Полиция также обратилась к участникам массовых мероприятий, жителей и гостей столицы с просьбой не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения.

Как известно, 16 мая президент Украины Петр Порошенко находится с официальным визитом на Мальте. 17 мая он вылетит в Страсбург (Франция) для участия в церемонии подписания законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.



Премьер-министр Владимир Гройсман с 15 мая находится с официальным визитом в Израиле. В то же время 17 мая должно состояться заседание Кабинета министров под его председательством.



16-19 мая пройдут заседания Верховной Рады.



Украинская правда