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Полиция усилила охрану правительственного квартала

Вторник, 16 мая 2017, 13:23

Столичная полиция усилит охрану правопорядка в центре города в течение 16-19, когда будут проходить заседания Верховной Рады и мероприятия с массовым участием граждан.

Об этом сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Киева на странице в Facebook.

Отмечается, что в эти дни 735 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут нести службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене.

Полиция также обратилась к участникам массовых мероприятий, жителей и гостей столицы с просьбой не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения.

Как известно, 16 мая президент Украины Петр Порошенко находится с официальным визитом на Мальте. 17 мая он вылетит в Страсбург (Франция) для участия в церемонии подписания законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.

Премьер-министр Владимир Гройсман с 15 мая находится с официальным визитом в Израиле. В то же время 17 мая должно состояться заседание Кабинета министров под его председательством.

16-19 мая пройдут заседания Верховной Рады.

Украинская правда

Темы: полицияКиевакции
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