Горбатюк заявляє, що не мав відповідати Луценку про скраплений газ Бойка

Начальник департаменту Спецрозслідувань Сергій Горбатюк заявляє, що справа про оборудку щодо скрапленого газу, в якій може бути задіяний Юрій Бойко, ніколи не була в провадженні його департаменту, а тому не могла бути згадана в його доповідній генпрокурору.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив сам Горбатюк, відповідаючи на питання про його доповідну записку, яку навела ГПУ у відповідь на заяви депутата Сергія Лещенка щодо Бойка і оборудок із скрапленим газом.

"Справа Курченка (провадження №12013220540000400, в рамках якого, за словами Лещенка є епізод щодо скрапленого газу - УП) – зовсім інша справа. Наш підрозділ її ніколи не розслідував. Моя відповідь на лист Генпрокурора стосувалася лише розслідування справи про вишки, яка була у провадженні нашого підрозділу", - пояснив Горбатюк.

Він уточнив, що справу Курченка розслідує головна військова прокуратура, тому і не міг у своїй доповідній писати про це провадження.

Водночас Горбатюк зазначив, що справа про вишки "Бойка" була передана лише в червні. "Ми писали, що ми рухаємось до результату, до притягнення службових осіб ПЕК до відповідальності. Після цього була постанова про підслідність цієї справи Головній військовій прокуратурі", - сказав він.

"Тобто в жовтні цю справу у нас забрали і відправили до військової прокуратури", - пояснив він і додав, що тепер справа розслідується Головним слідчим управлінням.

Як відомо, у вівторок Лещенко оприлюднив текст подання на Юрія Бойка від червня 2015 року, в якому зазначалося, що Бойко може бути причетним до оборудок Курченка щодо скрапленого газу. Втім, це подання ніколи не було підписано.

ГПУ у свою чергу оприлюднила лист Луценка Горбатюку і Матіосу, в якому просить надати інформацію про всі справи щодо Бойка. Однак у своєму повідомленні навела відповідь лише Горбатюка.

Оксана Коваленко, УП