НАБУ розслідує участь свого співробітника у ДТП

Національне антикорупційне бюро розпочало службове розслідування стосовно свого співробітника, який напередодні став учасником дорожньо-транспортної пригоди у Києві.

Про це повідомляє у вівторок прес-служба НАБУ.

"Наразі відбувається збір матеріалів для встановлення всіх обставин скоєння ДТП: проводяться опитування очевидців та учасників ДТП, співробітників Національної поліції, аналізуються записи з відеокамер спостереження тощо", – йдеться в повідомленні.

Висновки службового розслідування будуть надані дисциплінарній комісії НАБУ. В свою чергу комісія прийматиме рішення щодо наявності в діях співробітника НАБУ – учасника ДТП – ознак дисциплінарного проступку.

Наразі кримінального провадження за фактом ДТП немає, сам співробітник НАБУ, учасник ДТП, перебуває на лікарняному, зазначають у Антикорупційному бюро.

Як повідомлялося, 14 травня працівник НАБУ Олексій Довгий збив на Подолі пам’ятник і в'їхав у мікроавтобус. За попередньою інформацією, він був у нетверезому стані.

Українська правда