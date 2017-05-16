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НАБУ расследует участие своего сотрудника в ДТП

Вторник, 16 мая 2017, 16:24

Национальное антикоррупционное бюро начало служебное расследование в отношении своего сотрудника, который накануне стал участником дорожно-транспортного происшествия в Киеве.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба НАБУ.

"Сейчас происходит сбор материалов для установления всех обстоятельств совершения ДТП: проводятся опросы очевидцев и участников ДТП, сотрудников Национальной полиции, анализируются записи с видеокамер наблюдения и т.д.", – говорится в сообщении.

Выводы служебного расследования будут предоставлены дисциплинарной комиссии НАБУ. В свою очередь комиссия будет принимать решение о наличии в действиях сотрудника НАБУ – участника ДТП – признаков дисциплинарного проступка.

Сейчас уголовного производства по факту ДТП нет, сам сотрудник НАБУ, участник ДТП, находится на больничном, отмечают в Антикоррупционном бюро.

Как сообщалось, 14 мая работник НАБУ Алексей Довгий сбил на Подоле памятник и въехал в микроавтобус. По предварительной информации, он был в нетрезвом состоянии.

Украинская правда

Темы: НАБУДТП
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